Karina Cascella, ormai lontana dalla TV, ha parlato della nuova edizione de L’Isola dei Famosi 2023, svelando cosa ne pensa dopo aver ricevuto una domanda sulla possibilità di fare l’opinionista.

Isola dei Famosi, Karina Cascella attacca: “Cadaveri riesumati!”

Il ruolo di opinionista all’Isola dei Famosi o il GF Vip? Non ci penso più, ti dico la verità. Hanno tutti i loro meccanismi, lavorano sempre gli stessi. Nulla contro di loro, per carità. Alcuni di loro mi stanno anche simpatici. Però sempre le stesse facce, cioè non danno mai opportunità ad altri e piuttosto mettono persone che non sanno ricoprire quel ruolo, ma non cambiano. Mummie, riesumano cadaveri, il solito insomma.

La Cascella già lo scorso luglio, intervistata per Libero Quotidiano, aveva precisato per quale motivo aveva preferito non presenziare più in TV con il suo consueto ruolo da opinionista citando, anche in questo caso i “cadaveri riesumati”:

Negli ultimi tempi ero un po’ satura di litigi fini a se stessi. A me piace il confronto, ma mi piace confrontarmi con un certo tipo di persone che riescono a comprendere la discussione, l’argomento. Tante volte mi sono ritrovata a parlare con persone che non sapevano neanche dove si trovavano in quel momento e di conseguenza è veramente inutile in quel caso. Ero stanca di litigare con tutti, mi piacerebbe avere un’occasione diversa. Io, non per presunzione, credo di avere le caratteristiche per essere l’opinionista perfetta di un reality. Non ho peli sulla lingua, non sono una moralista, il politicamente corretto non ha mai fatto per me. Però purtroppo vedi sempre la stessa gente, vedi riesumare anche cadaveri.