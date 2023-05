In attesa di una nuova puntata dell’Isola dei Famosi, arriva un accorato appello alla conduttrice Ilary Blasi da parte di un ex volto di Uomini e Donne. Lui è Lucas Peracchi, ex tronista il quale si rese protagonista di un piccolo ‘scandalo’ nel dating show di Maria De Filippi, tanto da restare ormai fuori dai circuiti televisivi. Adesso però sogna l’Isola e per questo si appella alla ex di Totti.

Lucas Peracchi, appello a Ilary Blasi per l’Isola dei Famosi

Tra le pagine del settimanale Nuovo Tv, Lucas Peracchi si è detto pronto ad approdare in Honduras e per convincere la padrona di casa ha deciso di mandarle un vero e proprio appello:

Ilary, dammi una possibilità! Sarebbe il mio posto, d’altronde vivo immerso nella natura!

La ex fidanzata di Lucas, Mercedesz Henger, è stata una grande protagonista dell’Isola dei Famosi. Come non ricordare la scena cult che tanto fece spaventare Alessia Marcuzzi e gli spettatori, durante una prova di apnea? A proposito della sua ex, Peracchi ha lanciato una frecciatina pesante. Dopo aver svelato che la sua attuale ragazza, Karen, non sarebbe affatto gelosa del suo lavoro sul web, ritenendola una donna intelligente, ha sferrato una stoccata alla Henger:

Secondo me è rimasta traumatizzata dal lavoro della madre.

Lei, di contro, lo avrebbe bloccato ovunque.