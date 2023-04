Nella prima serata di ieri, lunedì 17 aprile, è andata in scena la prima puntata dell’Isola dei Famosi 2023. Il ritorno di Ilary Blasi in tv non è passato in secondo piano. Al suo fianco, in studio, l’amica Vladimir Luxuria e la new entry Enrico Papi. Oltre ai naufraghi annunciati se ne è aggiunto un altro ed ovviamente non sono mancate le nomination: ecco cosa è successo.

Isola dei Famosi 2023, la prima puntata del 17 aprile

La prima puntata dell’Isola è stata all’insegna della presentazione dei nuovi naufraghi e della divisione in tre tribù: uomini, donne e coppie.

La serata è proseguita tra presentazioni e sfide, fino ad arrivare alla prima prova leader dell’edizione che ha visto sfidarsi Helena, Simone ed Andrea, ovvero i vincitori delle prove ricompensa. Ad avere la meglio è stato Simone che ha così guadagnato l’immunità per la tribù delle coppie, diventando ufficialmente il primo leader.

Un nuovo concorrente si è andato ad aggiungere al gruppo degli uomini. Si tratta di Luca Vetrone, che ha avuto la meglio su Jonathan vincendo il televoto flash.

Le nomination

E’ stato poi il momento delle nomination, che si sono così svolte:

Alessandra e Fabio hanno nominato Christopher

Marco e Paolo hanno nominato Fiore

Claudia e Pamela hanno nominato Predolin

Helena ha nominato Predolin

Cristina ha nominato Christopher

Corinne ha nominato Predolin

Nathaly ha nominato Christopher

Fiore ha nominato Predolin

Andrea ha nominato Fiore

Christopher ha nominato Nathaly

Predolin ha nominato Nathaly

Luca ha nominato Fiore

Il leader Simone Antolini, insieme al compagno Alessandro Cecchi Paone hanno deciso di mandare in nomination Helena.

I nominati della prima puntata dell’Isola dei Famosi 2023 sono stati: Helena Prestes e Marco Predolin.