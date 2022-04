L’Isola come il GF Vip? Ilary Blasi punta sul triangolo ma Roger non è Alex Belli

Dall’amore libero all’amore naufragato. E’ proprio il caso di dirlo: Ilary Blasi all’Isola dei Famosi punta sul triangolo amoroso seguendo le orme del GF Vip di Alfonso Signorini ma questa volta potrebbe non rivelarsi del tutto fortunato.

L’Isola come il GF Vip? Ilary Blasi ci prova con Roger, Estefania e Beatriz

Sarà che Roger Balduino non riscuote la stessa simpatia del “man” Alex Belli. Fatto sta che Ilary Blasi ieri sera ha deciso di proporre alla sua ex fidanzata Beatriz Martino di raggiungere in Honduras Roger ed Estefania – che ormai fanno coppia fissa – per un confronto.

Il triangolo è servito, direste voi. Ed invece no. Perchè a differenza di quanto visto al GF Vip con protagonisti Alex Belli, la compagna Delia Duran ed il “terzo incomodo” Soleil Sorge, qui non ci sarebbe alcuna “questione di chimica”.

Più che triangolo, il possibile approdo in Honduras di Beatriz potrebbe portare ad uno scontro senza precedenti tra sole donne. La prima, intenzionata a riprendersi l’ex che tuttavia avrebbe fatto intendere di non voler avere più nulla a che fare con lei, liquidandola con un “son cose che capitano”. La seconda, che rivendica di aver conosciuto Roger in poche settimane al punto di fidarsi totalmente di lui: “Del suo passato non mi importa e tu fai parte del suo passato”.

Insomma, le premesse lasciano ben poco spazio ad un triangolo all’Isola dal momento che, a differenza del GF Vip dove Alex Belli si ritrovava diviso tra la voglia di lasciarsi andare alla connessione con Soleil e l’amore per Delia e con entrambe sentimentalmente coinvolto, qui Roger sembra avere le idee molto chiare. E per la Marino, con la quale la storia a quanto pare era terminata o comunque messa in standby prima della partenza, non sembrano ora esserci grandi possibilità di tornare insieme come accaduto per Alex e Delia.