Dopo alcuni giorni di “apparente” serenità, il caratterino di Jeremias Rodriguez è uscito nuovamente fuori. L’attuale concorrente dell’Isola dei Famosi, si è scagliato contro Ilona Staller e Lory Del Santo incalzando Marco Cucolo.

Isola 2022, Jeremias Rodriguez contro Lory Del Santo incalza Marco

Ilona Staller si è scontrata con il resto dei naufraghi ed ha spiegato l’accaduto a Lory Del Santo raccontandole che il gruppo non le avrebbe permesso di prendere i paguri insieme.

“Ti hanno detto vai con l’altro gruppo?”, ha chiesto Lory. Ilona ha annuito e la Del Santo ha aggiunto:

Non è carino. Non capisco perché ci siano queste disattenzioni verso una persona che vuole essere solo gentile e carina. Non è giusto questo. Non è carino che ti considerano un peso. Se vuoi andare anche solo per vedere spazi nuovi, dovrebbero accompagnarti.

Ilona ha fatto presente la sua insofferenza a Gustavo Rodriguez:

Non è giusto. Non è stato per niente carino. Da adesso in poi, se qualcuno mi pesta il piede, sbrocco. Non so di cosa si lamentino, Roger – con cui faccio coppia – sta aiutando a fare la capanna, è attivo, non sta di certo a grattarsi la schiena.

Per tutta risposta, il padre di Belen ha aggiunto:

Adesso che ti conosco, non mi sei simpatica perché non dici mai una cosa chiara. Non ti prendi la responsabilità di nulla.

Dopo avere assistito al battibecco, anche Jeremias Rodriguez è intervenuto:

Ilona ha detto che le hanno riferito che ci sono due gruppi. Sarà stata Lory a dire questo. Ilona lo hai detto o non lo hai detto che ci sono due gruppi? Parla, nessuno ti sta attaccando, semplicemente parla. Hai parlato? E non hai detto niente come sempre. È stata Lory a dirti questo?

Poi rivolgendosi a Marco Cucolo, fidanzato della Del Santo, lo ha intimato:

E tu Marco dille qualcosa alla tua fidanzata, che si deve comportare da persona normale, che continua a portare casini nel gruppo.

Ilona, a questo punto, ha tagliato corto:

Pensatela come cavolo volete, io non ho mai parlato dietro le spalle. Blind, non sei una persona molto educata. Ascolti le conversazioni e le riporti. Adesso mi arrabbio. Chi è stato a dirmi di andare nell’altro gruppo? È stata Estefania a dirmi di andare con un altro gruppo.

Estefania ha negato e Jeremias ha rincarato la dose contro Cicciolina:

La pensiamo in modo diverso, non c’è problema, per me la conversazione è finita Ilona. Se vuoi continuare a parlare, parla, ma parla da sola. Non fai nulla e in più parli alle spalle. Non lo permetto.

Successivamente Ilona si è sfogata con Nicolas Vaporidis:

Non capisco perché Jeremias è così incaz**to con me. In questo posto non è che possiamo costruire un villaggio turistico. Dice che non faccio niente dalla mattina alla sera, non è vero. Non è giusto.