Miriana Trevisan, in passato, non è stata clemente con Paolo Bonolis. Per questo motivo, secondo il popolo social, Sonia Bruganelli nutrirebbe questa fortissima antipatia nei suoi confronti che mette in evidenza ogni volta che le è possibile durante i prime time del Grande Fratello Vip.

Sonia Bruganelli “odia” Miriana per una intervista su Bonolis?

“Non ti mettere a piagnucolare, mi dai fastidio! Hai una voce piagnucolosa, mi dai fastidio!”, ha affermato Sonia Bruganelli nel corso dell’ultima diretta del GF Vip.

“Miriana, non ti senti un poco subdola a dire ad una signora come Katia Ricciarelli che, dopo cinque mesi, è evidente che ha una sua fragilità che è quella dell’età, a dirle che è anziana, che l’hai aiutata in quanto avanti con l’età?”, ha domandato la moglie di Paolo Bonolis in diretta:

Se dopo cinque mesi sai che una persona ha un punto debole, perché continui a punzecchiarla e poi dire quante cose buone hai fatto per lei? Sei ridicola e fastidiosa!

A quanto pare Miriana, durante un’intervista (non recente) su Rai2 Rai avrebbe parlato “male” di Paolo Bonolis:

È un gran paroliere, ha un vocabolario molto ampio… ma alcune volte è un po’… Vabbè, meglio lasciar stare, altrimenti entro in una polemica delle mie…

Sarà questo il vero motivo dell’antipatia che Sonia nutre nei confronti di Miriana?

Francamente mi pare un poco come “scusa” e non credo che la Bruganelli possa offendersi per un pensiero assolutamente privo di cattiveria: voi cosa ne pensate?