Ormai il Grande Fratello Vip è agli sgoccioli e definire il preferito è compito sempre più arduo per i telespettatori alle prese con gli ultimi sondaggi sul reality di Canale 5. Questa sera andrà in onda una nuova puntata condotta come sempre da Alfonso Signorini e che decreterà anche un nuovo eliminato, ma come la mettiamo con il preferito?

Grande Fratello Vip, il preferito secondo i sondaggi

E’ sfida apertissima tra Jessica Selassié e Soleil Sorge. Se per qualcuno quest’ultima ha perso punti dopo una scena poco piaciuta con protagonista Delia Duran, la sorella maggiore delle principesse etiopi, invece, conquista sempre di più: ecco cosa dicono i sondaggi.

Secondo quanto emerso dal sondaggio presente sul portale Reality House, Jessica continua a dominare con una percentuale altissima, lasciandosi alle spalle Soleil e terza la sorella minore Lulù con la quale continua a battibeccare.

Cosa dice invece il sondaggio presente sul portale Grande Fratello Forum? Qui prima resta Soleil Sorge seguita da Miriana Trevisan e poi ancora da Jessica Selassié che completa il podio.