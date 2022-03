Soleil Sorge non vincerà il GF Vip secondo un ex inquilino: “una scena le ha fatto perdere punti”

Tra Soleil Sorge e Gianluca Costantino era nata una bella sintonia nella Casa del Grande Fratello Vip. Purtroppo però, l’uscita del Vippone ha messo fine al momento anche alla loro conoscenza. Tuttavia proprio di recente Gianluca si è reso protagonista di un’intervista ai microfoni di Elleradio nel programma Dolce Amaro, ripreso da LaNostraTv ed in questa occasione ha svelato come il suo punto di vista su Soleil sarebbe in parte cambiato.

Vincitore GF Vip, non sarà Soleil Sorge secondo Gianluca Costantino

Se per Gianluca Costantino, fino a poco tempo fa Soleil Sorge avrebbe rappresentato la candidata ideale alla vittoria del Grande Fratello Vip, adesso non sarebbe più così. Ecco quali sono state le sue parole:

Fino a un certo punto pensavo Soleil, purtroppo quando ha fatto quell’uscita, un po’ per vendetta, non so come l’ha definito lei, magari per levarsi di torno Delia e Alex, ha dato quel bacio, secondo me ha perso un po’ di punteggio.

L’ex gieffino ha continuato, nel corso dell’intervista:

Sono sempre stato convinto, che per arrivare in fondo e essere premiato oltre alla dimostrazione della persona che sei e alla creazione di dinamiche, hai anche bisogno di mostrare al pubblico italiano dei valori.

Tornando a parlare di Soleil, ha quindi proseguito: