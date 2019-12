Pino Strabioli incontra la regina indiscussa del rock italiano: Gianna Nannini per uno speciale dedicato alla cantante di origini senesi che va in onda stasera, sabato 28 dicembre, dalle 21.15 circa in poi, su Rai3, intitolato semplicemente In arte Gianna Nannini.

In Arte Gianna Nannini, Pino Strabioli intervista la rocker

Intervistata dal conduttore, la celebre artista toscana racconterà la sua infanzia, la famiglia, gli amori, i dolori, le fonti di ispirazione, il senso vero delle sue scelte artistiche. E poi i grandi momenti che hanno scandito la sua incredibile carriera.

Un’intervista intensa e inedita a una grande star italiana, attraverso la quale si ripercorre anche un pezzo di storia del nostro Paese. Tra eventi storici, concerti, canzoni e videoclip, Gianna Nannini avrà anche modo di ascoltare le interviste ai colleghi, e non solo, che l’hanno sempre amata: da Carmen Consoli a Irene Grandi e Selvaggia Lucarelli.

Gli esordi della carriera

Gianna Nannini ha ripercorso con Mara Venier i suoi esordi recentemente intervistata a Domenica In: “I miei genitori volevano che lavorassi nella pasticceria di famiglia. Io al mio babbo devo molto perché quando ha capito quello che volevo davvero fare, mi trovò un’insegnante di canto. Feci queste lezioni con questa signora bulgara e mi faceva soprattutto lezioni di respirazione. Fu Mara Maionchi a scoprirmi, sono andata a fare dei provini e Mara pianse”.