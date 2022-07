AGGIORNAMENTO: the pipol gossip, dopo aver rilanciato la news del Corriere della Sera ha pubblicato la smentita, non si sarebbe Antonino Spinalbese il misterioso uomo dei “messaggi compromettenti” ad Ilary Blasi.

Ecco cosa scrive la pagina Instagram:

Il quotidiano di via Solferino aveva individuato in Antonino Spinalbese, ex compagno di Belen Rodriguez, l’uomo misterioso che avrebbe inviato messaggi pieni di complimenti al telefono di Ilary Blasi; sms che sarebbero stati successivamente scoperti da Francesco Totti. Noi vi sveliamo che non c’è alcuna conoscenza tra Ilary Blasi e Antonino Spinalbese, nemmeno per sbaglio o coincidenza. Fake news dunque confermata dalle nostre fonti e la ricerca dell’uomo misterioso continua…(sempre se c’è ).

Tra Ilary Blasi e Francesco Totti spunta Antonino Spinalbese

Antonino Spinalbese mandava messaggi “compromettenti” ad Ilary Blasi durante il suo matrimonio con Francesco Totti? Questa è la notizia bomba lanciata dal Corriere della Sera.

Sempre il Corriere, in tempi non sospetti, aveva tirato fuori il nome di Luca Marinelli come possibile nuova fiamma della conduttrice dell’Isola dei Famosi.

Nel frattempo, Very Inutil People, condivideva delle segnalazioni di alcuni utenti che hanno fatto anche il nome di Alessio La Padula, ex ballerino di Amici ed ex fidanzato di Elena D’Amario.

Oggi, il Corsera, sgancia una nuova bomba e cita Antonino Spinalbese, ex di Belen Rodriguez.

Ecco cosa aggiunge the pipol gossip:

Sarà per questo che tra Belen e Ilary, soprattutto nell’ultimo anno, non è mai corso buon sangue nonostante pubblicamente non fosse mai trapelato nulla? Tutto questo, ne siamo certi, Spinalbese avrà modo di snocciolarlo nella Casa del Gfvip dove la sua presenza diventa oggi una bomba esplosiva di gossip… perpetuo.

Ilary torna sui social dopo la separazione: ecco dove si trova

Ilary Blasi torna su Instagram dopo il comunicato stampa che ha ufficializzato la fine del suo matrimonio con Francesco Totti, padre dei suoi tre figli. Proprio con loro la conduttrice è volata a Zanzibar per cambiare aria.

Ilary oltre ai tre figli ha portato con sé anche la sorella Silvia. Francesco Totti, nel frattempo, starebbe cercando una nuova casa.