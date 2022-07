La separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti si infittisce sempre di più, tra retroscena e risvolti inattesi. Secondo Chi Magazine, l’ex Capitano della Roma starebbe già vivendo una nuova storia d’amore tra le braccia di Noemi Bocchi.

Totti e Ilary, parla l’ex marito di Noemi Bocchi e l’amico comune

A tal proposito, lo scorso febbraio (quando era uscita la prima indiscrezione sulla crisi tra Totti e Ilary) era già intervenuto l’ex marito di Noemi, Mario Caucci che si era lasciato andare ad un commento piccato nei confronti della sua ex moglie:

Non è stata una sorpresa, nel senso che non mi ha sorpreso affatto il comportamento di mia moglie. Il suo agire disinvolto non mi stupisce…doveva essere più attenta, anche e soprattutto per i nostri figli e per quelli della coppia. Penso che da tutta questa storia, se vera, c’è solo lei che ne può trarre un vantaggio mediaticamente, mentre al Capitano… tutta la mia comprensione.

In merito si è espresso anche Alex Nuccetelli, il pr che ha presentato Francesco Totti a Noemi Bocchi.

Intervistato da Il Messaggero ha svelato alcuni retroscena sull’addio:

Se fosse stato per Francesco, questo matrimonio sarebbe continuato. Hanno aspettato che Ilary terminasse l’Isola. Si sono presi del tempo, dopo che esplose il caso qualche mese fa, per organizzare tutto, sistemare anche i vati legittimi rapporti economici. Lo hanno fatto per i rispettivi attuali compagni, penso.

E per quanto riguarda Noemi Bocchi, Alex Nuccetelli ha confessato: