La separazione di Totti e Ilary, parla Simona Ventura: “Francesco fu carino con me, lei non tanto…”

La separazione di Francesco Totti e Ilary Blasi ha letteralmente lasciato tutti di sasso. Nonostante la crisi tra i due fosse già nell’aria, la conduttrice aveva smentito le precedenti indiscrezioni rilasciando una intervista all’amica Silvia Toffanin (accusando la stampa).

Totti e Ilary, i personaggi famosi commentano la separazione

Proprio per questo motivo, Selvaggia Lucarelli si è interrogata sulla rottura, evidenziando queste discrepanze: “Ricordo Ilary Blasi furiosa a Verissimo per le “false” notizie sul suo matrimonio in crisi mentre faceva nomi di giornali e “hanno fatto una figura di merd*”. O si è trattata di una profezia auto-avverante o i giornali erano bene informati, a quanto pare”.

Sulla questione è intervenuta pure Simona Ventura, dopo il precedente messaggio che aveva scritto sui social (per il quale anche Ilary la aveva “condannata”). Raggiunta da Il Messaggero, Super Simo ha commentato:

Francesco è stato molto carino con me, dopo quel post. Ilary non tanto, ma posso capirlo. La separazione porta sconquasso in qualsiasi famiglia, specialmente se ci sono figli. E il fatto di aver cercato una strada per non farli soffrire è lodevole. Comunicarlo è molto utile, perché blocca all’istante le terze, quarte e quinte chiavi di lettura. È un atto di responsabilità.

Tutt’altra opinione quella di Sonia Bruganelli che su Twitter evidenzia una certa saggezza che non rileviamo quando commenta il GF Vip:

Ogni parola spesa su una coppia che dopo molti anni si lascia è una ferita inferta ai figli. Figli che meriterebbero solo di affrontare i difficili e inevitabili cambiamenti di vita. Ma senza dover leggere nei minimi dettagli ciò che avrebbe portato mamma e papà a non amarsi più.

Cosa aveva detto la Ventura