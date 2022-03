Ilary Blasi lancia una frecciatina “infuocata” alla collega Simona Ventura, rea di aver scritto un post pubblico sul suo account di Instagram dove la rincuorava in merito all’ipotetica separazione da Francesco Totti.

Ilary Blasi “attacca” Simona Ventura: ecco per quale motivo

Leggendo (e sentendo) della ‘presunta‘ separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, vorrei dare qualche consiglio non richiesto, dovuto all’esperienza. – ha scritto Simona Ventura su Instagram – La separazione è già di per sé un lutto! È dolorosissima! Quella pubblica lo è anche di più. Ai miei tempi i social non c’erano e quindi direi che oggi i figli vengono ancora meno tutelati. Francesco e Ilary sono due persone perbene, che si sono amate per 20 anni.

Super Simo ha proseguito:

Sapranno sicuramente uscire da questa tempesta senza disunirsi, continuando a comunicare ed essere in sintonia anche se a volte sarebbe più facile cedere alle provocazioni ed andare in guerra. In momenti come questi è facile per persone ‘vicine‘, ‘amiche’, soffiare sul fuoco ed entrare come un coltello nel burro della vostra coppia… Non permettetelo! Nel mio piccolo vi abbraccio forte e vi auguro, dopo la tempesta, di ritrovare affetto e amicizia. Si può non essere più sposati ma si può (e si deve) essere buoni genitori! Buona fortuna.

Ilary Blasi non ha preso bene il consiglio non richiesto della conduttrice di Ultima Fermata e, proprio per questo motivo, intervistata da Il Fatto Quotidiano ha replicato:

Simona Ventura mi ha manifestato solidarietà. E’ vero, come se fosse la mia migliore amica, come se vivesse in casa con noi. Boh!

Ilary Blasi su Simona Ventura, dal Fatto Quotidiano. Boh pic.twitter.com/ArjNWeNeGp — Massimo Galanto (@GalantoMassimo) March 27, 2022