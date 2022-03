Ilary Blasi, ospite di Verissimo dalla sua amica Silvia Toffanin, ha avuto modo di parlare dell’Isola dei Famosi in partenza domani, ma anche della potenziale crisi con il marito Francesco Totti.

Se sono pronta all’Isola? Non lo sono mai. Mi incuriosisce Cicciolina ma anche Floriana Secondi che non ha mai fatto un altro reality dopo il Grande Fratello. Questo anno abbiamo introdotto le coppie ma anche i singoli dovranno accoppiarsi ma non lo so nemmeno io cosa accadrà.

Quest’anno ritorna Alvin e sono molto contenta. L’Isola la conosce meglio di chiunque altro è un veterano.