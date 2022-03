Nuova puntata de Il Cantante Mascherato, quella andata in onda ieri su Rai1 e che ha portato all’eliminazione di due maschere, dietro le quali c’erano altrettanti volti famosi. Scopriamo quello che è accaduto nel quarto appuntamento e chi c’era dietro le due maschere del Pastore maremmano e del Pesce rosso.

Nel corso della quarta puntata de Il cantante mascherato è stata svelata l’identità dietro la maschera del Pastore maremmano: si tratta del cantante Riccardo Fogli che ha avuto la peggio nello spareggio contro il misterioso Drago. Dopo essersi liberato dal costume, proprio Fogli ha commentato:

Oltre al Pastore maremmano è stata svelata anche l’identità dietro il Pesciolino rosso, eliminato alla fine della puntata e dietro al quale c’era Vladimir Luxuria che ha perso contro Lumaca e Drago. Tutti gli indizi avevano portato a pensare che fosse proprio lei:

Per reagire alla malinconia mi sono colorata, mi sono rifugiata nella fantasia, ottimo strumento di sopravvivenza. Sono apparentemente vamp, apparentemente, ma con una grande intelligenza. Bisogna sfatare questo mito che le pescioline siano un po’ stupidotte, che boccheggino senza saper dire nulla. La pesciolina deve essere un po’ vanitosa, quella giusta vanità che ti porta ad avere amore per te stessa. La bellezza non si imprigiona, potrebbe essere bello vedere una pesciolina in una bolla di vetro che fluttua elegante, ma io ho sempre voluto uscire fuori e nuotare in un mare più vasto. Io ho rotto la mia bolla da tempo e sono libera. Nessun pesce dovrebbe essere costretto a vivere in uno spazio costruito per te.