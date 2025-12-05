“I cogl*oni vanno in*ulati”, Wanna Marchi si tatua la frase choc

Wanna Marchi mostra il nuovo tatuaggio con la sua frase più celebre: il video diventa virale

Wanna Marchi torna a far parlare di sé e questa volta non per una nuova provocazione televisiva. L’ex televenditrice, diventata nota anche per la condanna ricevuta anni fa insieme alla figlia Stefania Nobile, ha scelto di imprimere sulla pelle una delle frasi più famigerate della sua carriera: “I cog*ioni vanno incu*ati”. Una decisione che lei stessa ha mostrato sui social, sorprendendo gli utenti.

Secondo quanto diffuso online, Marchi ha deciso di tatuarsi proprio quell’espressione che l’ha resa un personaggio controverso nella cultura pop italiana, simbolo delle televendite degli anni ’80 e ’90 e delle truffe per cui, anni dopo, sarebbe stata condannata in via definitiva.

A documentare il tutto è stato un video pubblicato su TikTok dall’utente @bloodgabe il 4 dicembre. Nelle immagini, mentre si sottopone al tatuaggio, Wanna Marchi ribadisce compiaciuta: “I cogl*ioni vanno inc*lati, a parte Wanna Marchi che sono io, piacere di conoscervi, se se li è tatuati a 83 anni… potete farvelo anche a voi, a 70, 80, 92, perchè no?”. Il filmato ha superato le 326.000 visualizzazioni e raccolto centinaia di commenti, molti dei quali piuttosto critici.

Tra le reazioni degli utenti si leggono opinioni contrastanti: “Frase più vera mai esistita”, “Una cattiveria unica”, “Io tatuerei sull’altro braccio che le truffatrici vanno in galera”, “Non ha capito il concetto della funzione rieducativa della pena”, “Sgradevolissima”, “Che persona elegante devo dire”. Un mix di sarcasmo, indignazione e ironia che dimostra come il pubblico non sia rimasto indifferente.

Il video è stato rilanciato anche da Stefania Nobile su Instagram. La figlia, che compare in una clip insieme alla madre, le chiede: “Ragazzi, guardate un po’… sei soddisfatta del tuo primo tatuaggio?”. Marchi conferma e aggiunge: “Tatuatelo anche voi e non dimenticatelo mai; chi lo dimentica è perduto”. La Nobile, scherzando, annuncia poi la sua idea per un nuovo tatuaggio: “Il prossimo lo faccio io e scrivo: ‘Se non li incu*o io, lo fa qualcun altro”. A quel punto Wanna Marchi ride e commenta: “Sì e dopo lo incu*a Davide”, riferimento al compagno della figlia, Davide Lacerenza, recentemente coinvolto in vicende giudiziarie.

Il gesto, tra il provocatorio e il surreale, ha riacceso l’attenzione su un personaggio che continua a generare discussione anche a distanza di decenni dalla sua notorietà televisiva.