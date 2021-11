Andrea Nicole è divisa tra Alessandro e Ciprian. La tronista di Uomini e Donne, in esterna ha baciato entrambi i suoi corteggiatori, nella speranza di capire con quale dei due vorrà proseguire la conoscenza anche fuori dal dating show.

E se con Ciprian l’attrazione è stata immediata, con Alessandro le cose si sono fatte serie con il passare del tempo. Proprio quest’ultimo, non ha nascosto la sua voglia di uscire dal programma insieme a lei:

Con lei sono sempre stato me stesso, e mi sono comportato in base a quello che sono. Andrea Nicole ha conosciuto la mia autenticità. Come mi immagino tra dieci anni con Andrea Nicole?

In una relazione stabile… mi piacerebbe, anche se è difficile fare previsioni. Vorrei una famiglia tutta nostra, ho sempre desiderato averla perché come ho detto credo sia uno dei valori più importanti.

Vorrei portarla a casa. Vorrei portarla via con me. E’ quello che giorno dopo giorno, puntata dopo puntata, sta crescendo sempre di più dentro di me.