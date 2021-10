Andrea Nicole, com’era prima della transizione? La foto a Uomini e Donne

Hanno erroneamente definito il trono di Andrea Nicole, a Uomini e Donne, come il primo trono “trans”, ma in realtà si è commesso un grande errore dal momento che la tronista è una donna a tutti gli effetti. Lei però non nasconde affatto il suo passato poiché vorrebbe che chi è giunto a conoscerla sappia tutto di lei, compreso il periodo precedente alla transizione.

Andrea Nicole e la foto prima della transizione

Anche per questo ieri ha mostrato una foto al suo corteggiatore ed al pubblico di Uomini e Donne di com’era prima di intraprendere il percorso di transizione che l’ha portata ad essere la donna che è oggi. Nata biologicamente uomo, Andrea Nicole ha scelto di mostrare al corteggiatore Alessandro, durante una ultima esterna, uno scatto risalente a diversi anni fa, quando era appena un ragazzino.

Lo scatto risale al periodo delle scuole medie, mentre posa con i suoi compagni di classe. Solo qualche anno dopo, all’età di 18 anni, iniziò il percorso di transizione sebbene il desiderio arrivasse da prima.

Perché avrebbe deciso solo ora di mostrare lo scatto? E perché proprio ad Alessandro? La spiegazione arriva dalla stessa tronista:

Alessandro è la persona più simile a me, questa esterna è stata la conferma che lo stavo sottovalutando: mi ha scioccata in senso positivo.

E sul fatto di mostrare la foto ha aggiunto:

Non l’avevo organizzata come cosa, ci avevo pensato in giornata. Mi è venuto in mente e l’ho fatto. Gli ho anche mostrato due foto di mia mamma da giovane.

Il desiderio di mostrarsi fino in fondo non rappresenta altro che il segnale di vera autenticità della ragazza.