La nuova bomba mediatica ci parla ancora una volta di Harry e Meghan Markle. La biografia scandalo pare essere prontissima e anche il suo titolo “Alla ricerca della libertà”: quando verrà pubblicato il manoscritto che terrorizza la Royal Family?

Harry e Meghan Markle, pronto il libro scandalo

La prima biografia (quasi) ufficiale di Harry e Meghan Markle dovrebbe intitolarsi: “Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of A Modern Royal Family” ossia “Alla ricerca della libertà: Harry e Meghan e la costruzione di una moderna famiglia reale”.

Il libro di Harry e Meghan Markle sarà disponibile il prossimo 11 agosto, online in tutto il mondo. La copia cartacea, invece, dovrebbe essere disponibile il 20 dello stesso mese. La casa editrice Harper Collins, proprietaria di Dey Street Books, editore della biografia, ha rilasciato una breve descrizione dell’opera:

Pochi conoscono la vera storia di Harry e Meghan, e questa biografia promette di andare oltre i titoli dei giornali per rivelare dettagli sconosciuti della vita di Harry e Meghan insieme, dissipando le molte voci e le idee sbagliate che hanno afflitto la coppia. Finding Freedom è un ritratto onesto, ravvicinato e disarmante di una coppia che non ha paura di rompere con la tradizione, determinata a creare un nuovo percorso lontano dai riflettori e dedicato a costruire un’eredità umanitaria che farà una profonda differenza nel mondo.

La biografia sarà di 320 pagine e promette di essere un bestseller mondiale: non vedo l’ora!