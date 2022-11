Guendalina Tavassi, ospite di Casa Chi, ha svelato cosa ne pensa del rapporto tra Edoardo e Micol Incorvaia nato al Grande Fratello Vip: “relazione” approvata oppure no? Scopriamo le sue parole.

Guendalina approva Tavassi e Micol e fa un complimento all’Incorvaia

“In televisione Micol non rende” – ha affermato Guendalina – “È totalmente più bella che già è una bella ragazza. Se funzionerà con Edoardo? A me piacciono tanto, è una bella amicizia, poi se dovesse evolversi in qualcosa di più a me lei piace molto”.

L’ex gieffina ha poi proseguito svelando le caratteristiche del fratello:

Con Edo hanno molte affinità che non è facile. Perché lui è uno molto simpatico e ironico ma rompe pure le scatole e devi avere tenacia per poterlo sopportare. Mi piacerebbe anche che rimanessero amici perché poi tutto questo pressing… magari a lei non piace. Io li lascerei fare, che poi il tempo e la noia dentro la casa danno i loro frutti.

La Tavassi fa il tifo anche per George Ciupilan: