Clizia Incorvaia, ospite di Casa Chi, dopo aver “demolito” Edoardo Donnamaria, ha parlato anche del rapporto tra Micol e Edoardo Tavassi al Grande Fratello Vip.

Tavassi? Sai che non so risponderti me lo stavo chiedendo anch’io. Sono molto catini insieme, hanno lo stesso umorismo, amano gli anime, hanno tanti punti d’incontro ma non so se può nascere qualcosa di diverso.

E’ distante dalle scelte di mia sorella in fattore di fidanzati. L’amore non guarda queste cose e lei sceglie l’anima delle persone, mi piace che sono molto carini insieme che sia amicizia o altro io la sostengo.