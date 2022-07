Guenda Goria rompe il silenzio dopo il ricovero a causa di una gravidanza extrauterina e spiega come sta. L’ex gieffina lo ha fatto attraverso una serie di sue Instagram Stories nelle quali ha svelato anche il motivo per cui ha deciso anche questa volta di esporsi sui social.

Guenda Goria rompe il silenzio dopo il ricovero per la gravidanza extrauterina

In queste ore estremamente delicate, Guenda Goria ha ricevuto l’affetto da parte dei suoi numerosi follower. L’ex gieffina ha spiegato come sta e cosa l’attende nei prossimi giorni:

Sono per il momento fuori pericolo. Dovrò stare a riposo e in luoghi dove posso chiamare il 118 facilmente, almeno per qualche settimana. Desidero tranquillizzarvi. Io mi sento stanca ma sto bene.

Guenda ha anche spiegato perché abbia deciso di condividere sui social questo suo momento personale e molto delicato, rispondendo in tal modo ad alcune critiche giunte dopo i video delle passate ore:

Ho condiviso con voi la mia esperienza con l’endometriosi e ho scoperto che la mia testimonianza è stata d’aiuto a tante donne. Per questo continuerò a raccontarmi. Il social non serve solo a mostrare la borsetta firmata o il costume sexy.

Tornando alla scoperta della gravidanza extrauterina ha aggiunto:

Quando mi hanno spiegato quale fosse stata la causa della mia emorragia sono rimasta senza parole. Non sapevo di essere incinta e non conoscevo cosa fosse la gravidanza extrauterina. Non avevo nessun sintomo e il ciclo era regolare. Ho scoperto che può essere molto pericolosa.

Per fortuna ha potuto godere della vicinanza della sua speciale famiglia e di alcuni ex Vipponi e non solo che le hanno espresso tutto il loro supporto.