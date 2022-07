Guenda Goria, come sta? Due ex gieffini la attaccano, il fidanzato Mirko Gancitano interviene: “Vergogna!”

Paura per Guenda Goria, finita in ospedale d’urgenza dopo un malore. All’ex gieffina è stata diagnosticata una gravidanza extrauterina che ha necessitato l’intervento medico. Guenda aveva paventato la necessità di un intervento d’urgenza dopo che le era stato riscontrato sangue nell’addome.

Guenda Goria: come sta dopo il ricovero, i commenti dei due ex gieffini

Dopo aver annunciato ai suoi follower quello che le era capitato, parlando con loro da una camera della clinica Mangiagalli dove era stata ricoverata, Guenda Goria non ha più dato alcun aggiornamento sul suo stato. Nel frattempo però, sui social non sono mancati i commenti di chi non ha apprezzato il suo modo di comunicare un fatto così delicato sui social.

In particolare due ex gieffini sono intervenuti con commenti non proprio clementi nei confronti della figlia di Maria Teresa Ruta. Si tratta di Selvaggia Roma e di Kevin Lopez che hanno parlato di vittimismo criticando i video della Goria (in apertura).

Ad intervenire è stato Mirko Gancitano, fidanzato di Guenda, il quale ha mostrato tutta la sua delusione per alcuni commenti, proprio in un momento così delicato. In particolare, postando le parole di Selvaggia Roma ha scritto:

E menomale che eravate amiche. Tu non sarai sicuramente d’accordo ma sai Guenda meno di un anno fa quanta genta ha aiutato per l’endometriosi? Non ne hai idea (condividendo sui social un problema poco conosciuto e che molte ragazze hanno scoperto grazie a lei). Evitiamo di usare giudizi nei confronti di una ragazza che stanotte ha rischiato la vita. Vergogna.

E postando poi altri commenti si è limitato a dire: