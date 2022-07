Guenda Goria in ospedale per una gravidanza extrauterina: emorragia interna “devono operarmi d’urgenza”, come sta l’ex del GF Vip

Proprio mentre coltivava il desiderio di diventare mamma, Guenda Goria, artista raffinata, ex concorrente del Grande Fratello Vip e figlia di Maria Teresa Ruta e di Amedeo Goria, nelle passate ore si è trovata a vivere un episodio di grande ansia e dolore. Guenda, infatti, attraverso le sue Instagram Stories ha annunciato di aver avuto un malore in seguito al quale è stata ricoverata presso la clinica Mangiagalli dove le è stata diagnosticata una gravidanza extrauterina (Video in apertura).

Guenda Goria, malore e corsa in ospedale: come sta

Guenda Goria ha raccontato attraverso le sue Instagram Stories la serata da incubo al culmine della quale è stata costretta a chiamare il 118 per recarsi in ospedale a causa di forti dolori che l’hanno colta all’improvviso:

Ciao amici vorrei tranquillizzare tutti voi ma non è proprio così. In pratica ho fatto una visita ginecologica ed ho avuto una gravidanza extrauterina che si è attaccata alle tube, quindi non è nel posto giusto e mi dicono che mi devono operare d’urgenza.

Successivamente Guenda ha spiegato nel dettaglio cosa le è successo:

Sono stata male improvvisamente ho avuto questi forti dolori e sono svenuta. Ero al bar. Sapete che stiamo provando ad avere un figlio ma non avevo alcun sintomo di gravidanza. Improvvisamente ho avuto questa emorragia, questo mal di pancia fortissimo e sono sbiancata e nel giro di pochi secondi mi sono accasciata a terra. Ora questa emorragia è anche interna quindi ho anche sangue nell’addome e bisogna capire cosa fare. Sono preoccupata perché questa gravidanza è attaccata alle tube e c’è il rischio che mi vogliano togliere una tuba… Sono sotto controllo perchè altre emorragie potrebbero creare dei danni veri alla mia vita e alla mia salute e quindi la notte sarà un po’ ansiosa.

A causa delle misure anti Covid, Guenda Goria si trovava da sola in ospedale ma il compagno Mirko Gancitano ha voluto condividere in queste ore di grande preoccupazione il suo pensiero nelle Stories:

Grazie a tutti per i messaggi di vicinanza. Dobbiamo ancora capire bene delle cose, siamo accanto a Guenda con tutto l’amore del mondo. Appena potremo vi diremo. Grazie mille.

I nostri pensieri positivi sono tutti per Guenda in questo momento molto delicato.