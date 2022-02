“Il Grande Fratello Vip? Un tritacarne!”, parla ex concorrente

Guenda Goria, intervistata dalla Gazzetta dello Spettacolo, ha parlato della sua esperienza con il Grande Fratello Vip a più di un anno di distanza dal suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia.

Un’esperienza tosta, davvero forte, che non ti fa sconti e, talvolta, è stata anche ingiusta, come lo è stata la mia eliminazione. Prendendovi parte hai modo di scoprire i tuoi punti di forza e, al contempo, quelli deboli.

Oltre ad essere un’esperienza di vita, è anche una grande opportunità professionale, un gioco, se vogliamo, ed un tritacarne legato al proprio privato. Per me ha rappresentato anche un’opportunità di sblocco, dandomi la possibilità di esistere come Guenda, senza dover per forza usufruire di un pianoforte, del mio unico lato artistico. Il Grande Fratello Vip mi ha permesso di portare avanti la persona, senza maschera alcuna.