Grande Fratello Vip: format morto oppure vivo e vegeto? Cristina Plevani, la vincitrice della prima edizione italiana (del 2000 condotta dalla meravigliosa Daria Bignardi) commenta il caso Bellavia e svela cosa ne pensa del reality show.

Cristina Plevani – vincitrice della primissima edizione – con un lungo post sui suoi profili social, ha voluto dire la sua su Marco Bellavia costretto al ritiro: “Che il programma, dopo 22 anni, non abbia più senso di esistere, è cosa ovvia. Che quest’anno abbiano messo dentro una manica di str…i, anche questo è ovvio, basta sentirli parlare. Ma io vado a monte della questione: chi fa i casting? Il conduttore o gente qualificata a selezionare persone?”.

La Plevani ha aggiunto:

Il GF non è solo un reality, è comunque un microcosmo a contatto con persone che non conosci e con delle limitazioni. La figura dello psicologo è una figura importante sia durante il programma ma soprattutto prima di entrare…e se lo dico è perché qualcuno mi aveva detto che non tutti sono idonei a entrare in quella casa: i cambi di routine, l’isolamento, l’uscita dalla propria comfort zone per qualcuno può essere destabilizzante. E a mio parere per Marco Bellavia non era il reality giusto, non era il luogo giusto. Mettiamoci poi il carico di ritrovarsi con persone che non avevano nessuna voglia di ascoltare e con scarsa educazione morale.