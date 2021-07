Il Grande Fratello Vip aprirà ufficialmente i battenti il prossimo 13 settembre in onda su Canale 5. Oggi il bravo Giuseppe Candela via Dagospia, lancia delle indiscrezioni bomba sul cast di concorrenti.

Grande Fratello Vip: Anna Oxa ancora in ballo, Ciacci “salta”

La premessa è d’obbligo: il cast al momento non è chiuso, le trattative tra le parti sono in corso e con continue evoluzioni. Il gruppo di lavoro spera di poter chiudere quest’anno il colpo mancato lo scorso anno: Anna Oxa. Le trattative con la cantante proseguono ma la fumata bianca non è ancora arrivata.