Alcune ore fa abbiamo scoperto che Manila Nazzaro potrebbe entrare nella Casa del Grande Fratello Vip. A quanto pare da Temptation Island (nella sua versione “nip”), sta per candidarsi un altro volto.

Lei è Sofia Calesso, ex volto di Temptation Island che starebbe per candidarsi per la sesta edizione del Grande Fratello Vip in partenza dal prossimo 13 settembre.

L’annuncio è stato dato da Fabrizio Cilli, ex volto di Uomini e Donne che aveva corteggiato Gemma Galgani per qualche settimana.

L’uomo, che di recente avrebbe vissuto una brutta disavventura, ha parlato del GF Vip di Alfonso Signorini, tirando in ballo proprio Sofia Calesso:

Dove sto andando? Ho messo in moto, perchè mi sto candidando per il Gf Vip 6. Farò di tutto per farmi prendere e per dimostrare che con me si potranno divertire. Faccio un appello al grandissimo Alfonso Signorini per essere preso in considerazione. Un totale sconosciuto non sono, quindi ho diritto anch’io a partecipare, anche se non sono un vip. Signorini io ci sono, aspetto una tua chiamata.

Io e la mia amica Sofia Calesso è ufficiale, ci candidiamo per il Gf Vip, a chi non gli sta bene è pregato di togliere il segui o di passare oltre.