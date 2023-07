Il Grande Fratello tornerà in onda dal prossimo 11 settembre 2023. Il nuovo cast, secondo le indiscrezioni di TVBlog, sarà formato da una decina di nip e altrettanti vip e, proprio per via della nuova linea, Mediaset ha anche rinnovato il contratto con Endemol fino al 2026.

Grande Fratello, nuova formula e rinnovo: il cast e l’accordo con Endemol

“Il nuovo cast, che sarà formato da una decina di vip. – svela TVBlog che aggiunge – Per quel che riguarda i nip, per esempio, si dice che saranno persone che vivono la vita di tutti i giorni come la maggior parte degli italiani. Quelli cioè che si alzano alle cinque del mattino per andare a lavorare, magari facendo chilometri di strada in macchina, in treno ed in pullman. Gente i cui social servono a fine giornata solo per rilassarsi un po’, ma che non vive per quello”.

La nuova edizione punta a volti sconosciuti:

Spazio alla gente comune. Alla gente del fare. Già qualcuno dice che i nip, come personalità, si mangerà i vip. In questo quadro del nuovo Grande fratello, che non per niente perde nel titolo la parola “vip” per tornare alle origini, Piersilvio Berlusconi ha deciso di scommettere ancora. Sarebbe stato infatti rinnovato il contratto con Endemol/Banijay.

Il rinnovo, quindi, prevede il Grande Fratello almeno fino al 2026: