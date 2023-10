A proposito della giuria di Ballando con le Stelle 2023, è stato detto di tutto, da Selvaggia Lucarelli ai presunti nuovi ingressi e sostituzioni. Alla fine però, la squadra è stata riconfermata in toto e proprio di questo Milly Carlucci ha ampiamente parlato tra le pagine del settimanale Chi.

Milly Carlucci commenta la giuria di Ballando con le Stelle 2023

Trovo che la giuria di Ballando sia la migliore in assoluto. Tra conflitti e frizioni, riesce sempre a trovare una sintesi perfetta quindi… Squadra che vince, non si cambia. Trovare e mantenere l’equilibrio, dopo quattro ore di diretta e dopo sette anni di seguito, non è affatto semplice. Inoltre, cosa non da poco, molte giurie sono guidate da un “phonak” (l’auricolare collegato con la regia e gli autori, ndr), mentre la nostra no. Sono tutti a briglie sciolte, nel rispetto del pubblico e, neanche a dirlo, dei concorrenti.

Parlando della giuria, le indiscrezioni hanno visto anche Sonia Bruganelli e Barbara d’Urso come possibili giurate di Ballando con le Stelle. Ma cosa pensa in merito Milly Carlucci?

Lei mi sta citando due donne che stimo moltissimo, ma le garantisco che, al momento, si tratta solamente di un mero gossip da social. Sui social si scrivono molte cose, che molto spesso non corrispondono a verità.

Della giuria di Ballando ci è parlato anche in Senato: qualche tempo fa qualcuno ha sentito l’esigenza di sottolineare come “Nonostante il 95,5% delle famiglie italiane sia eterosessuale, nella giuria di Ballando con le stelle c’è una sovrarappresentazione di gay”. In merito Milly ha fornito la migliore chiosa: