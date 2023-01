Giulia Salemi, regina indiscussa dei social durante le puntate serali del Grande Fratello Vip, intervistata tra le pagine di TV Sorrisi e Canzoni si è lasciata andare ad un commento sul cast di quest’anno.

“Sarò onesta, il cast è poco affine al mio modo di essere”, afferma Giulia Salemi con la solita sincerità che la contraddistingue. La “bastarda col tablet” si distacca soprattutto dagli atteggiamenti maschili:

Gli uomini della Casa non sono affini a me. Luca non è chiaro, Daniele è aggressivo. Antonino non mi piace come usa e getta le persone.