Antonino nomina Belen per sbaglio al posto di Giaele: perché non può citare l’ex compagna al GF Vip

Come si fa a non citare l’ex compagna e madre di tua figlia? Citofonare ad Antonino Spinalbese, che dopo quattro mesi di permanenza nella Casa del GF Vip, nelle passate ore si è lasciato scappare il nome di Belen Rodriguez, chiamando per sbaglio Giaele come la sua ex compagna.

Antonino nomina Belen per sbaglio: la reazione

Sicuramente la presenza al GF Vip di Antonino Spinalbese è il riflesso proprio della sua relazione con Belen Rodriguez, dalla quale è nata la sua primogenita, Luna Marì, la sua ‘Topolina’ alla quale è pazzamente legato.

Una storia finita poco dopo, a quanto pare non nel migliore dei modi. Inevitabilmente, però, la donna è nei pensieri di Antonino, se non altro per via del legame relativo alla bellissima figlioletta.

Nella serata di ieri, durante una conversazione con Giaele De Donà, Antonino si è lasciato scappare per sbaglio il nome di Belen. La sua reazione è stata di immediato imbarazzo, al punto da mettere la mano sulla bocca, per poi allontanarsi esclamando: “Niente ho sbagliato, ho sbagliato! Mi è uscito, mannaggia!”.

Ma perchè non potrebbe nominare la sua ex compagna? Ancor prima dell’inizio del GF Vip circolava un gossip, diffuso lo scorso giugno da Investigatore social, al secolo Alessandro Rosica, secondo il quale Belen avrebbe minacciato Antonino di diffidarlo nel caso in cui avesse parlato di lei o della piccola figlia.

A parlare di “situazione particolare” e “diffide” nella Casa del GF Vip, sempre in riferimento ad Antonino, era poi stata anche l’ex Vippona Cristina Quaranta, facendo intendere che si riferisse proprio alla situazione delicata con la madre di sua figlia.