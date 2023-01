La piccola Luna Marì, la bambina nata un anno e mezzo fa e figlia di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, evidentemente inizia a sentire la nostalgia del suo papà, attualmente fuori dalla Casa del GF Vip. Mentre il Vippone si prepara a rientrare in gioco dopo essere stato ricoverato e successivamente essersi sottoposto alla consueta quarantena, mamma Belen e la piccola Luna Marì trascorrono un po’ di tempo insieme tra giochi e coccole.

Belen Rodriguez e la prima parola della figlia per Antonino

Proprio durante uno di questi momenti tenerissimi tra mamma e figlia, come si può vedere da alcune storie su Instagram della showgirl argentina, la piccola rivolgendosi a Belen l’avrebbe chiamata “papà”.

Nostalgia del padre Antonino Spinalbese? E’ possibile, ma a non passare inosservate sono state le parole della Rodriguez in risposta alla bellissima figlia: “Sì lo so, sono papà per te”. E come testo alla story ha aggiunto: “Non c’è verso che mi chiami mamma…”.

Se qualcuno ha intravisto nelle parole di Belen una sorta di frecciatina al suo ex compagno e padre di Luna Marì, quest’ultimo, pronto al suo ritorno al GF Vip, ne sarà invece contento. Antonino Spinalbese, infatti, frequentemente ha ribadito l’amore grande per la primogenita e la mancanza della piccola durante la sua permanenza nella spiatissima Casa.