Giulia Salemi fuori dal Grande Fratello Vip: chi la sostituirà? Le ultime news

Giulia Salemi non farà piu parte del cast del Grande Fratello Vip in partenza dal prossimo 11 settembre sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset: chi prenderà il suo posto? Ecco le ultime notizie.

Dopo l’ufficializzazione della nuova opinionista unica anticipata da Dagospia, anche Tvblog sgancia un retroscena niente male e ci svela che Giulia Salemi non farà più parte del cast del Grande Fratello Vip:

Per altro, questo lo possiamo aggiungere noi di TvBlog, oltre a Orietta Berti e Sonia Bruganelli, un altro volto della scorsa edizione del Gf vip non farà più parte del cast fisso del varietà. Non sarà infatti più presente al Grande fratello nel suo ruolo di inviata nel mondo social Giulia Salemi. Discussioni in corso su chi prenderà il suo posto in quel ruolo.