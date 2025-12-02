Giulia Salemi, Ed Westwick ospite del suo podcast (VIDEO)

Giulia Salemi sorprende i fan: Ed Westwick protagonista della nuova puntata speciale del podcast

Giulia Salemi ha deciso di fare un regalo inaspettato alla sua community pubblicando un episodio extra di Non lo faccio x moda. A sedersi di fronte a lei questa volta è nientemeno che Ed Westwick, star internazionale resa celebre dal ruolo di Chuck Bass in Gossip Girl.

Una puntata speciale in attesa della nuova stagione

Dopo aver concluso una seconda stagione da record — con oltre 100 milioni di ascolti complessivi — il podcast di Giulia Salemi tornerà il 30 gennaio 2026 con nuovi episodi. Per ingannare l’attesa, l’influencer ha scelto di offrire un’anticipazione di lusso: una lunga conversazione con l’attore britannico, già tra i volti più amati della tv.

Ed Westwick tra Gossip Girl e Sandokan

Westwick, oltre a essere rimasto nell’immaginario collettivo grazie alla serie cult in cui interpretava Chuck Bass, è oggi impegnato in un progetto che lo riporta davanti al pubblico italiano. L’attore è infatti tra i protagonisti della nuova versione di *Sandokan*, andata in onda ieri in prima serata su Rai 1. Nel cast veste i panni di Lord Brooke e la premiere ha già registrato quasi 6 milioni di spettatori.

L’incontro con Giulia Salemi

La chiacchierata tra Giulia e Ed è già disponibile sulle principali piattaforme audio. Durante l’episodio, l’attore ripercorre le tappe più importanti della sua carriera, raccontando con sincerità e leggerezza come siano cambiati nel tempo il suo percorso professionale, la sua vita privata e il suo approccio al mestiere. Un racconto intimo che mostra un Westwick più maturo, capace di parlare a pubblici di generazioni diverse. VIDEO E INTERVISTA COMPLETA: