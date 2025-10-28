Giulia De Lellis, le prime parole su Priscilla: “E’ uguale a..”

Giulia De Lellis torna sui social dopo il parto e rivela che Priscilla è identica a..

Giulia De Lellis è tornata a farsi vedere sui social dopo la nascita della sua piccola Priscilla, venuta al mondo il 7 ottobre presso l’ospedale Gemelli di Roma. L’influencer e imprenditrice 29enne ha condiviso con i suoi follower le prime settimane da mamma, tra gioie e piccoli ostacoli, tra febbre, mastite e la sua personale “baby bubble”.

Nel video (che trovate a inizio articolo), Giulia ha raccontato come sta affrontando il delicato periodo post parto: “Sono appena resuscitata dopo una bella febbre da mastite. Chi allatta saprà di cosa parlo”, ha spiegato. La giovane mamma ha aggiunto: “Ho superato il parto, una settimana con febbre a 39 e le prime tre settimane sono state davvero intense. Ma ce l’ho fatta, sono viva, sono viva”.

Giulia ha voluto ringraziare i fan per il supporto ricevuto in questi giorni: “Da quando è nata riceviamo circa 6 o 7 mazzi di fiori al giorno. È una dimostrazione d’affetto incredibile”.

La neomamma ha parlato anche della sua esperienza nella cosiddetta “baby bubble”, la bolla d’amore in cui si immerge ogni madre nei primi giorni con il neonato: “È un periodo che scorre velocemente e voglio ricordare ogni momento. È una sensazione unica, difficile da spiegare a parole”.

“E’ la gemella del mio fidanzato”

Per la prima volta dopo il parto, Giulia ha deciso di ritagliarsi un momento per sé stessa: “Oggi mi prendo un’oretta solo per me, è importante riprendere gradualmente la mia vita”.

Tra le rivelazioni più attese, Giulia ha confessato a chi somiglia la piccola Priscilla: “Lei è bellissima, sta benissimo. Praticamente ho partorito la gemella del mio fidanzato Tony Effe. Di me ha solo il modo in cui dorme, a bocca aperta e con le braccia in aria”.

L’influencer ha concluso parlando dell’intensità di questo periodo: “Tutto è molto intenso, sia nel bene che nel male. Sto imparando a gestire i nuovi ritmi e a scoprire ogni piccolo dettaglio della vita da mamma. È un’esperienza completamente nuova e affascinante”.