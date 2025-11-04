Giovanni Masiero e Francesca: “Lui già da tempo sta con..”

Giovanni Masiero e Francesca Rocco si separano: l’annuncio ufficiale dopo 11 anni d’amore, ma emergono le prime segnalazioni

Dopo settimane di voci e supposizioni, è arrivata la conferma ufficiale: Giovanni Masiero e Francesca Rocco hanno deciso di separarsi. L’annuncio è stato diffuso attraverso un comunicato congiunto pubblicato sui loro profili social, dove i due ex concorrenti del Grande Fratello hanno raccontato con sincerità e rispetto la fine del loro matrimonio.

La storia tra Giovanni e Francesca, nata al Grande Fratello

Giovanni e Francesca si erano conosciuti e innamorati all’interno della casa del Grande Fratello ben undici anni fa. Dopo la fine del reality, la loro relazione è proseguita a gonfie vele e nel 2016 la coppia aveva coronato il sogno d’amore con il matrimonio. Dalla loro unione sono nate due figlie, Ginevra e Beatrice, che hanno rappresentato il centro della loro vita familiare.

Negli ultimi mesi, tuttavia, si erano diffuse voci di una possibile crisi. Oggi, con parole piene di rispetto reciproco, i due hanno raccontato la verità ai loro fan.

l comunicato di Giovanni Masiero e Francesca Rocco

Nel messaggio condiviso sui social, si legge:

“Dicono che l’amore faccia dei giri immensi, che cambi forma, che insegni, che lasci segni e, a volte, che ritorni. Mesi fa, abbiamo sentito che dentro di noi qualcosa stava cambiando. […] Oggi, dopo aver dato tempo al tempo, ci sentiamo pronti a condividere ciò che per noi è diventato serenità: la fine di un amore… e l’inizio di un legame nuovo, diverso, ma non meno profondo”.

I due ex gieffini hanno voluto chiarire che, pur non essendo più una coppia, resteranno sempre uniti come genitori e come famiglia.

“Anche se non siamo più una coppia, rimarremo per sempre una famiglia. Dopo 11 anni, con il sorriso e le lacrime negli occhi, ci siamo detti la verità più difficile e più onesta: il nostro amore si è spento. […] Separarsi non è un fallimento. È un atto di amore maturo, quando nasce dal desiderio di non rovinare ciò che di bello si è costruito. È avere il coraggio di scendere prima che la tempesta arrivi, per proteggere la parte più pura della nostra storia”.

Emergono le prime segnalazioni: “Lui si frequenta da tempo con..”

Quest’atmosfera di pace e serenità è stata velocemente interrotta da una serie di segnalazioni condivise da Amedeo Venza secondo le quali lui avrebbe già da tempo la testa altrove, ecco di che si tratta: