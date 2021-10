Cosa c’è di vero nel presunto flirt tra Giovanni Ciacci e Christian Selassié, fratello delle tre principesse del Grande Fratello Vip? A quanto pare non molto. A svelarlo è stato lo stesso Ciacci raggiunto da Fanpage.it che ha confermato di aver avuto storie con eredi di case regnanti ma di non aver mai fatto il nome del ragazzo.

Giovanni Ciacci, la verità sul flirt con il principe Selassié, fratello di Lulù, Jessica e Clarissa

Sul presunto flirt tra Giovanni Ciacci e Christian Selassié si sarebbe detto di tutto ma a quanto pare sarebbe rimasta solo una indiscrezione. Tra i due si era parlato di una notte di passione fuori dagli studi Rai del Foro Italico e di un rapporto consumato sul cofano di un’auto. Addirittura si era arrivati a parlare di nozze. Adesso a prendere la parola è uno dei diretti interessati, Ciacci, che finalmente fa chiarezza:

Quello che hanno scritto è stato il frutto di voci mai verificate. Ho avuto storie con eredi di case regnanti è vero, ma non Christian Selassié, non ho mai fatto il suo nome. Tra l’altro è un ragazzo molto a modo e riservato, che non ci tiene ad apparire e ti posso dire per certo che Christian è etero sessuale e che ha una fidanzata, perché quando l’ho conosciuto c’era anche lei.

Ma dunque da cosa nascerebbe tale voce? Ciacci ha confermato di aver conosciuto le tre gieffine e di aver avuto contatti con la famiglia Selassié:

Stavo scrivendo “La Contessa”, un libro biografico sulla vita scandalosa di Giò Stajano, che aveva detto di aver avuto una storia con un principe ereditario dei Selassié. Una sera conosco per caso Jessica, Lulù e Clarissa, perché la mamma fa una cena meravigliosa in ristorante romano. Eravamo io, Raimondo Todaro, Giulia Salemi, la Dark Polo Gang e un giornalista di una testata importante. Ho raccontato questo aneddoto e un ufficio stampa se n’è uscito dicendo “Fidanzatevi!”, ma non c’è mai stato nulla, è stata una battuta.

In tutto li avrebbe visti due volte, ha ammesso, la seconda a casa loro dove ha gustato uno squisito Zighinì (piatto tipico eritreo, ndr) preparato dalla mamma delle tre principesse:

Io e Christian ci siamo scattati una foto pubblicata poi nelle Instagram Stories, ma nulla di più, da allora non l’ho neanche più sentito. Ripeto, non ho mai fatto nemmeno il suo nome nelle interviste.

Parlando di Lulù, Jessica e Clarissa l’opinionista ha ammesso:

Le tre sorelle mi divertono molto, io faccio il tipo per loro. Sono ragazze di cuore e molto simpatiche, poco importa se vere principesse o meno. Abbiamo vissuto finte contesse, finte marchese, se è vero ben venga se no non ha importanza. Restano le principesse del mio cuore, guai a chi tocca le mie princess!