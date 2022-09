Perchè è stata annunciata la presenza di Giovanni Ciacci al GF Vip 7 e la sua sieropositività con largo anticipo rispetto agli altri nomi? Il nome dell’esperto di moda è stato il primo ufficializzato ormai da diverse settimane, ma a quanto pare non è stata una mera casualità.

A rendere noto il motivo dell’annunciata presenza di Giovanni Ciacci nel cast ufficiale del Grande Fratello Vip sarebbe stato lo stesso padrone di casa Alfonso Signorini, il quale lo avrebbe fatto con un intento molto chiaro. Lo scrive Mattia Buonocore, giornalista di DavideMaggio.it su Twitter:

Una scelta che, effettivamente, se così fosse lascerebbe perplessi poiché se l’intento era quello di sdoganare certi temi sensibili, in questa maniera non si farebbe altro che evidenziare quanto oggi, nel 2022, rappresenti ancora un tabù.

A Libero Quotidiano, Signorini nelle passate settimane aveva spiegato di aver fortemente voluto Ciacci già nella passata edizione, ma aveva da poco scoperto di essere sieropositivo:

Ciacci io lo volevo già l’anno scorso. Ma era risultato positivo all’Hiv, e per il vecchio regolamento di tutti i reality, se sei sieropositivo non puoi partecipare […] Quel divieto in tv era comprensibile negli anni 80 quando di Aids si moriva sempre. Ma, da dieci anni, con le cure antiretrovirali il malato sopravvive, vive come una persona normale. Sicché ne ho fatto una battaglia di principio.