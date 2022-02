Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme si sono lasciati? E’ questo il dubbio di Sophie Codegoni, che dalla Casa del Grande Fratello Vip si diletta a fare previsioni sul futuro sentimentale dei due ex inquilini. Ad intervenire però è stata la modella napoletana, seguita dal fidanzato, i quali sui social hanno commentato le parole dell’ex tronista di Uomini e Donne e lanciato qualche frecciatina.

Gianmaria e Federica replicano alla teoria di Sophie

Contro ogni aspettativa, Federica e Gianmaria sono ufficialmente una coppia e dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip si sono legati sempre di più innamorandosi follemente. A manifestare un certo scetticismo nei confronti dei due ex Vipponi è stata Sophie che ovviamente è all’oscuro dei risvolti sentimentali della coppia.

Mentre Gianmaria ha avuto persino modo di fare la conoscenza della famiglia di Federica, ieri sera in Casa hanno commentato i possibili risvolti sulla loro relazione dopo l’uscita dal reality. Lulù ha raccontato a Sophie di aver visto Federica in un bellissimo abito azzurro:

Ho visto quando hanno inquadrato la zona concorrenti, Federica aveva un vestito azzurro bellissimo.

La replica di Sophie non si è fatta attendere: “Secondo me non stanno più insieme con Gianmaria”. Ma Lulù non ha potuto confermare la sua ipotesi dal momento che ha spiegato di aver visto solo lei inquadrata. Sophie ha allora domandato se almeno fossero seduti vicini ma anche a questo la Selassié non ha saputo rispondere:

Non lo so, perché a lui invece hanno inquadrato metà faccia durante il balletto, perché era in piedi.

Terminata la diretta, Sophie e gli altri inquilini hanno continuato a parlare di Gianmaria e Sophie attorno al tavolo (il video a seguire). La coppia ha quindi voluto replicare alle osservazioni di Sophie attraverso i propri profili social. La modella partenopea, in particolare, ha commentato:

Sophie, stai tranquilla. A casa tutto bene!

Fate sapere a sophie che gian e fede stanno benissimo insieme magari la renderà più serena o forse no #gfvip pic.twitter.com/XLP997iE7G — დ (@maledettotewpo) February 22, 2022

Sophie invece talmente tanto presa e affiatata con Ale che sta passando la giornata a fare teorie su Gian e Fede#gianfede pic.twitter.com/gLBvO6e5Ex — ᵗʳᵃᵖⁱᵃⁿᵗᵒᵐᵉˡᵃⁿᶻᵃⁿᵉᵗʰᵉʳᵉᵃˡ (@nomiecognomi) February 22, 2022