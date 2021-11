Nella notte al Grande Fratello Vip è scoppiata la lite tra Gianmaria Antinolfi e Francesca Cipriani per colpa delle nomination. Ed infatti, proprio l’ex Pupa ha “donato” il suo voto all’imprenditore campano.

Gianmaria e Francesca litigano al GF Vip dopo la diretta

Francesca ha affermato di non gradire i comportamenti esasperati di Gianmaria: “Lui si vanta di prendere solo aerei privati”, ha affermato la Cipriani in zona nomination palesi: “In un periodo come questo certe cose non si possono sentire”, ha continuato.

Dopo la diretta del GF Vip, Gianmaria ha cercato lo scontro/confronto con la Cipriani svelando di esserci rimasto male per la nomination ricevuta dalla coinquilina:

Non me l’aspettavo e non mi è piaciuta la motivazione. Hai tirato in ballo i voli privati, ma davvero? Ti voglio bene e proprio per questo non mi è piaciuto. Con te sono sincero e il tuo gesto non mi è piaciuto… Avrei preferito una vera motivazione. Io quando ti ho nominata è perché all’inizio non ti conoscevo molto bene.

Pronta la replica di Francesca Cipriani:

Te l’ho detto che certe cose non mi tornavano, non ti ho mai parlato alle spalle. Per i voli… l’ho trovato poco elegante, soprattutto in questo periodo di crisi. Non mi credi se ti dico che ti ho nominato per questo? Le tue motivazioni erano più superficiali delle mie.