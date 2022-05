Scontro tra Soleil Sorge e Gianmarco Onestini, nell’ultima puntata de La Pupa e il Secchione Show. Riemergono i vecchi rancori tra l’ex Vippona ed il suo ex cognato? Il secchione, dopo una prova con la sua pupa Mila Suarez non avrebbe particolarmente gradito il giudizio della giurata Soleil e proprio questo avrebbe fatto esplodere la miccia.

L’esibizione di Gianmarco Onestini e Mila Suarez è stata anticipata dal racconto della storia difficile dell’ex di Alex Belli da parte del suo stesso secchione. Dopo la performance danzereccia, la prima ad essere chiamata a dare un suo giudizio è stata proprio Soleil:

Io ho dato uno zero, posso spiegare. Più volte durante questo percorso ho cercato di essere anche gentile con loro perché partivano pensavano che io fossi di parte nei loro confronti, quindi ho cercato di stimolarvi e darvi le dritte giuste per potervi pupizzare e secchionizzare a vicenda per avere un percorso più solido come si sono impegnati tanti dei vostri colleghi. Mi ha toccato molto la storia di Mila ma credo che dal passato bisogna riscattarsi e non continuare ad arrendersi a quello che si è. Quindi solo per questo a me non è piaciuto il fatto che Milano non si sia impegnata altrettanto come alcuni altri pupi e pupe nel prendere delle cose, impegnarsi. Anche nelle sfide vedo che la butta sempre nel gioco. Credo nella vostra amicizia ma l’obiettivo era altro. Per me è stato zero perchè la performance che ho visto è stata poco emozionante e non mi è piaciuta.