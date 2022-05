E’ solo un’amicizia o tra Gianmarco Onestini e Mila Suarez c’è davvero del tenero? E’ questa la domanda che in tanti si sono fatti dopo la fine de La Pupa e il Secchione Show, il programma di Italia 1 condotto da Barbara d’Urso. In attesa del gran finale, i due amici fanno chiacchierare per via di una paparazzata che li vede serenamente insieme a Sharm El Sheikh.

Gianmarco Onestini e Mila Suarez stanno insieme?

Gianmarco Onestini e Mila Suarez stanno insieme? La domanda è lecita dopo la recente paparazzata in un lido della nota località balneare egiziana. A rendere nota l’indiscrezione è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano che attraverso le sue Instagram Stories ha pubblicato la conversazione avuta con una sua follower in direct dalla quale trapela anche lo scatto.

Nella foto sono chiaramente riconoscibili Gianmarco Onestini con Mila Suarez, in costume, mentre si godono il sole di Sharm. Ma cosa ci fanno in vacanza insieme?

E’ possibile che tra i due nel frattempo sia già scattato qualcosa di molto più di una semplice amicizia? Ricordiamo che la coppia aveva fatto chiacchierare nella precedente puntata de La Pupa e il Secchione Show per via di un bacio scambiato nello sgabuzzo.

Per il fratello di Luca non si sarebbe trattato di nulla di così importante, Mila invece avrebbe divagato lasciando forse intendere altro. I due si erano già conosciuti al Grande Fratello nel 2016, l’edizione condotta sempre da Barbara d’Urso, salvo poi ritrovarsi a La Pupa e il Secchione Show. Ma cosa sta accadendo adesso?

Si tratta solo di un viaggio in amicizia o di un modo per inaugurare l’inizio di un possibile flirt?