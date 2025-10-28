Gianmarco a U&D (davanti a Ciro) svela se è fidanzato con Martina

Nella registrazione di Uomini e Donne di oggi abbiamo avuto uno scontro tra Gianmarco Steri, Ciro Solimeno e Cristina Ferrara; Martina De Ioannon era assente (clicca qui per recuperare l’articolo principale con ciò che è successo).

Steri sulla relazione con De Ioannon: “Ha ripetuto poù volte che si stanno frequentando ma..”

Un particolare nelle anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni balza all’occhio. Steri ha ripetuto più volte che quella con Martina è solo una frequentazione. Le anticipazioni del blogger nel dettaglio:

“Ciro ha detto che Martina è stata falsa con lui perchè ha negato alcune cose e che anche telefonicamente con lui non è sincera, Sia Ciro che Maria ma anche Gianni hanno sottolineato il fatto che Martina ha sbagliato a pubblicare la foto con la collana indossata di Gianmarco. Cristina, invece, ha inizialmente dato del ragazzino a Gianmarco, gli ha detto che lui pensava solo alle serate e non esisteva lei per lui, Gianmarco ha detto più volte che non è cosi e che non vorrà mai dire cose negative nei confronti di Cristina perché le porta rispetto. Comunque, i due non sono una coppia, si stanno frequentando al momento e devono capire, specialmente Gianmarco essendo stato la seconda scelta. Quind, non sono fidanzati: lui lo ha voluto specificare più di una volta”.

Ciro e Gianmarco si stringono la mano

“Comunque, Ciro chiamerà Martina oppure, dovendo andare a casa di lei a riprendere delle cose lasciate lì, si chiariranno riguardo alcune cose. Poichè Gianmarco, siccome Martina non c’era, non voleva si parlasse di lei e gli ha detto di chiamarla e chiarirsi tra loro due. Alla fine, Gianmarco si è stretto la mano con Ciro e si è salutato con Cristina. Ciro sembrava non avercela tanto con Gianmarco ma in primis solo con Martina”.