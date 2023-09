Grecia Colmenares oltre ad essere la regina delle soap opera è anche una mamma dalla storia difficile. Il figlio Gianfranco Pelegri nel 2019 ha parlato del loro rapporto tra le pagine di Grand Hotel.

Gianfranco Pelegri, chi è il figlio di Grecia Colmenares

“Se ne è andata proprio quando avevo più bisogno di lei, ma non le serbo rancore: basta un suo sguardo per illuminarmi la giornata”, aveva confidato Gianfranco.

Gianfranco è l’unico figlio di Grecia, nato dal matrimonio con l’impresario Marcelo Pelegri, e per il settimanale ha tirato fuori dal cassetto dei ricordi i momenti passati con mamma da bambino:

Mamma preferiva occuparsi di me in prima persona, quando avevo tre mesi le fu offerto di girare una telenovela e pure di non lasciarmi con una baby sitter convinse il regista a scritturarmi.

Un rapporto di simbiosi che però si interruppe in maniera brusca:

Nel 2000 il matrimonio dei miei finì. Mi fecero sedere di fronte a loro, mi dissero che si sarebbero separati ma che per me ci sarebbero stati sempre. Mio padre mantenne la parola, mia mamma no.

Grecia Colmenares infatti tornò in Venezuela e Gianfranco, che seguì il padre a Miami, non seppe più nulla di lei per molto tempo:

Mia madre si rifece viva solo quando diventai maggiorenne e mi iscrissi all’università della Florida. Oggi i nostri rapporti sono idilliaci, a mamma è impossibile tenere il muso, basta un suo sorriso per illuminarmi la giornata.

Carriera e vita privata

Nato il 4 settembre 1992 a Buenos Aires, Gianfranco Pelegri ha attualmente 31 anni ed è il figlio di Grecia Colmenares, celebre attrice venezuelana degli anni Ottanta e partecipante al Grande Fratello 2023.

Gianfranco ha intrapreso gli studi in Marketing e Affari Internazionali presso l’Università Internazionale della Florida e, in seguito, ha costruito una carriera di successo nel mondo degli affari.

Il suo profilo Instagram conta oltre 16mila follower e mostra frequenti immagini dei suoi viaggi in giro per l’Europa e il mondo.