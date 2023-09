Chando Erik Luna è l’ex fidanzato di Grecia Colmenares pronto ad entrare al Grande Fratello (ma, considerata la nuova linea anti trash di Pier Silvio, dubitiamo fortemente che ciò possa accadere). La storia con la regina delle soap è terminata nel 2019 e l’attore ha avuto anche una breve relazione con Manila Gorio.

Alcuni anni fa, ospite di Pomeriggio 5 da Barbara d’Urso, Chando Erik Luna ha fatto coming out dichiarandosi bisessuale e svelando di avere una nuova storia d’amore da circa un anno con tale Juan.

Intervistato da Novella 2000 lo scorso marzo, Chando ha affermato di voler entrare nella Casa del Grande Fratello:

Sono stato spesso ospite in TV da Barbara d’Urso. Se mi piacerebbe tornare nella TV italiana? Amo Barbara. È sempre stata generosa e gentile con me, ed è una regina della TV. Mi piacerebbe fare più cose in Italia…

Chando Erik attualmente è single:

Per la prima volta nella vita sono single, e mi sto divertendo molto. Mi piace quando la vita diventa una continua avventura. Non sono mai stato discriminato per la mia bisessualità però alcuni gay mi criticano perché pensano che non voglia dire che sono gay oppure che ho un ‘problema da risolvere’. Non accettano il fatto che sia bisessuale. Provo una grande attrazione per le donne.