Isola dei Famosi 2023, nuova discussione tra Gian Maria Sainato e Pamela Camassa tirando in ballo l’orientamento sessuale dell’influencer: ma cosa è successo in dettaglio? Scopriamolo a seguire.

Pamela, così come riportano i colleghi di Biccy.it, si sarebbe lamentata di alcune frasi che le avrebbe rivolto il suo compagno d’avventura e lo ha fatto presente:

Tu hai detto che sono una frustrata. Io non ti ho mai giudicato sulle tue cose private. Anzi, non ho nemmeno giudicato il tuo lato sentimentale. Anche su quello non ho mai detto nulla. Tu invece hai detto che sono acida e altre cose brutte.

Pronta la replica di Sainato che si è sentito giudicato per il suo orientamento sessuale:

Pamela ha subito precisato:

Ma infatti non c’è nulla di male figurati. Per questo non mi sarebbe mai passato per la testa di giudicarti su quell’aspetto.

Tuttavia, nell’ottobre 2018 Gian Maria Sainato, intervistato da Vanity Fair si dichiarava omosessuale:

Ho sempre vissuto la mia vita sentimentale molto liberamente e naturalmente. Non c’è mai stato un momento preciso nel quale mi sia dovuto dichiarare, o svelare a qualcuno, in merito al mio orientamento. Però non ho mai avuto nessun problema nel parlare – pubblicamente o nella mia vita privata – delle mie relazioni, quando se ne è presentata l’occasione.

In questa intervista sto dicendo a tutti di essere gay, che effetto mi fa? Non mi sento affatto a disagio. È un fatto assolutamente normale, o direi piuttosto naturale. Ne parlo liberamente, anche sapendo che molte persone leggeranno quello che sto dicendo. Non mi sono mai fatto problemi in merito.

Per noi della comunità lgbt, ma anche per gli eterosessuali ovviamente, il nostro orientamento sessuale è naturale. Se gli ignoranti omofobi non capiscono che l’orientamento sessuale – qualunque sia – è naturale, che capiscano, almeno, che questa è comunque la normalità.