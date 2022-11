Giaele, Micol e Nikita attratte anche dalle donne: confessione al GF Vip

Nella Casa del Grande Fratello Vip alcune concorrenti hanno svelato di non avere alcun problema ad avere una storia d’amore con una persona del loro stesso sesso.

Giaele De Donà, Micol Incorvaia e Nikita Pelizon nel corso della serata, hanno confermato la possibilità di potersi innamorare di persone del loro stesso sesso, così come palesato in più di una occasione.

Giaele ne ha sempre parlato liberamente e, proprio durante l’ultima diretta del Grande Fratello Vip in prime time, ha confermato di avere avuto una storia anche con Taylor Mega.

Anche Micol Incorvaia ha affermato che potrebbe stare con una donna:

Non nego che potrei stare con una donna. Ci si innamora delle anime e non del corpo e basta. Poi certo, sono d’accordo che il corpo delle donne è proprio bellissimo…

In queste ore anche Nikita ha svelato di aver provato dell’attrazione per una donna e Giaele ha ironizzato con Micol:

Non si era ancora innamorata di una donna perché ancora non aveva conosciuto me!