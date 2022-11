Attilio si lascia scappare un retroscena su un ex Vippone: come fa a saperlo? Antonino sorpreso

Attilio Romita potrebbe essere l’ennesimo concorrente di questo GF Vip ad aver violato il regolamento del reality spoilerando una notizia proveniente dall’esterno? La sensazione da parte di molti utenti del web sarebbe proprio questa. Ma cosa è successo?

Attilio fa uno spoiler ad Antonino?

Prima di svelarvi l’ultimo fatto accaduto nella spiatissima Casa di Cinecittà bisogna partire da una piccola premessa. Attilio Romita, fino a ieri, si trovava in albergo, fuori dalla Casa a causa del Covid. Possibile che sia entrato a conoscenza di notizie esterne al GF Vip?

Fatto sta che oggi, dopo l’ennesimo aereo dei GinTonic – “Gin splendi – AS rifletti” -, Attilio si è lasciato andare ad alcune considerazioni proprio con Antonino Spinalbese, al quale era rivolto parte del messaggio aereo:

Però non si capisce perché a Ciacci gli sputano in faccia nei supermercati. Così ha raccontato lui e a Ginevra…

“Addirittura? Come gli sputano in faccia?”, ha replicato perplesso Antonino, come se fosse la prima volta a sentire questo retroscena.

I colleghi di Novella 2000 che hanno ripreso la notizia, hanno precisato come del fatto se ne parlò in studio nella puntata dello scorso 6 ottobre, quando Giovanni e Ginevra fecero il loro ritorno in studio dopo il caos legato a Marco Bellavia. Ma in quella circostanza il collegamento sarebbe rimasto chiuso con la Casa e ulteriore conferma sarebbe anche l’espressione sorpresa di Antonino. Ma dunque, come faceva a sapere ciò Attilio? I dubbi del popolo social serpeggiano su Twitter in queste ore, alimentati anche dal seguente video.