Giaele e Antonino litigano al GF Vip: “Sei un falso!”, il gioco della verità mette in crisi in vipponi – VIDEO

Attimi di insofferenza nella Casa del Grande Fratello Vip. Ieri sera i concorrenti del reality show hanno messo in piedi il gioco “dimmi la verità” decretando dei primati, piacevoli o meno, che hanno – ovviamente – generato dei malumori collettivi e un forte battibecco tra Giaele e Antonino.

Il gioco della verità del GF Vip: Giaele e Antonino litigano

Antonino Spinalbese e Alberto De Pisis hanno condotto questo divertente siparietto che, una volta terminato, ha generato scontri e battibecchi. Ogni concorrente ha dovuto votare varie categorie, eccole a seguire:

Edoardo Tavassi è il più simpatico della Casa

Oriana Marzoli è la più antipatica (non l’avrei mai detto…)

George Ciupilan è la persona più educata del GF Vip (inevitabile)

Edoardo Donnamaria è il meno educato e il meno pulito

Oriana Marzoli è la più pulita

Charlie Gnocchi è il concorrente con il quale nessuno vorrebbe dormire

Attilio Romita ha i piedi più brutti della Casa

George ed Edoardo Donnamaria sono i concorrenti che mangiano di più

Micol Incorvaia è la vippona che dorme di più

Oriana è colei che pulisce meno

Patrizia Rossetti è la concorrente che pulisce di più

Oriana è la vippona che lascia il bagno più puzzolente.

Durante il gioco, Giaele si è arrabbiata con Antonino perché l’ex di Belen l’ha votata come la più maleducata della Casa:

Se pensi che io sia la più maleducata in mezzo a tutta questa gente non hai capito proprio un ca**o. Dopo che mi chiama pure la più dolce. Se veramente pensi questo dopo due mesi, amore, allora non mi conosci… sei un falso, un falso.

Spinalbese non è stato nemmeno in grado di farle degli esempi concreti e Giaele si è sfogata con Micol in giardino facendo nascere un nuovo scontro con (l’ex) amico.

Giaele: Se pensi che io sia la più maleducata in mezzo a tutta questa gente non hai capito proprio un cazzo. Dopo che mi chiama pure la più doolce. Se veramente pensi questo dopo due mesi, amore, allora non mi conosci… sei un falso, un falso 💀#GFvippic.twitter.com/nOPOvqSYvd — Paola. (@Iperborea_) November 18, 2022